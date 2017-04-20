Вартість житла на вторинному ринку зростає швидше, ніж на первинному – статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Статистичні дані свідчать, що вартість житла на вторинному ринку наприкінці 2016 – початку 2017 року, зростала більше, ніж вартість житла у новобудовах. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.
Житло на первинному ринку у першому кварталі 2017 року у порівнянні до останнього кварталу 2016 року здорожчало на 1,1%, а на вторинному – на 2,6%.
Слід зауважити, що житло дорожчало нерівномірно і в залежності від кімнатності квартир. Так, однокімнатні квартири здорожчали на 0,6% у новобудовах та на 4,2% - у старих будинках, двокімнатні на 1% та 2% відповідно, трикімнатні на 2,6% та 2,1% відповідно.
Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, особливо в новобудовах, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло в новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має більш ніж 60-річну історію роботи. Тим більше, що в компанії діють знижки від 10 до 20% на деякі квартири в новобудовах. Також, нагадаємо, нещодавно “Київміськбуд” запровадив абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних.
Умови програми: на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.
У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1 та 2 рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3 року — 24% річних.