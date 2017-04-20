Стоимость жилья на вторичном рынке растет быстрее, чем на первичном - статистика

Жилье на первичном рынке в первом квартале 2017 года, по сравнению с последним кварталом 2016 года, подорожало на 1,1%, а на вторичном - на 2,6%.

Следует заметить, что жилье дорожало неравномерно и в зависимости от количества комнат в квартире. Так, однокомнатные квартиры подорожали на 0,6% в новостройках и на 4,2% - в старых домах, двухкомнатные на 1% и 2% соответственно, трехкомнатные на 2,6% и 2,1% соответственно.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также, напомним, недавно "Киевгорстрой" ввел совершенно новую программу ипотечного кредитования "От мечты - к действиям" с рекордно низким процентом годовых.

Условия программы: на условиях новой ипотечной программы инвестор имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения с процентной ставкой в ​​5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев). Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок предоставления ипотеки длиннее, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года - 24% годовых.