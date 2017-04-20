Стоимость жилья на вторичном рынке растет быстрее, чем на первичном - статистика

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38083 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101593 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154963 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115807 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116149 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112338 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104137 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107025 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153213 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Стоимость жилья на вторичном рынке растет быстрее, чем на первичном - статистика

Стоимость жилья на вторичном рынке растет быстрее, чем на первичном - статистика

Киев  •  УНН

 • 19677 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Статистические данные свидетельствуют, что стоимость жилья на вторичном рынке в конце 2016 - начале 2017 года, выросла больше, чем стоимость жилья в новостройках. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Жилье на первичном рынке в первом квартале 2017 года, по сравнению с последним кварталом 2016 года, подорожало на 1,1%, а на вторичном - на 2,6%.

Следует заметить, что жилье дорожало неравномерно и в зависимости от количества комнат в квартире. Так, однокомнатные квартиры подорожали на 0,6% в новостройках и на 4,2% - в старых домах, двухкомнатные на 1% и 2% соответственно, трехкомнатные на 2,6% и 2,1% соответственно.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно в новостройках, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, которые возводятся надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК "Киевгорстрой", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что в компании действуют скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках. Также, напомним, недавно "Киевгорстрой" ввел совершенно новую программу ипотечного кредитования "От мечты - к действиям" с рекордно низким процентом годовых.

Условия программы: на условиях новой ипотечной программы инвестор имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения с процентной ставкой в ​​5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев). Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.

В случае, если срок предоставления ипотеки длиннее, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года - 24% годовых.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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