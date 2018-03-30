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Вартість житла на первинному ринку залишається нижчою, ніж на вторинному

Київ • УНН

 • 9473 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Середня вартість квадратного метра на первинному ринку столиці залишається нижчою у порівнянні зі вторинним. Про це свідчить статистика консалтингової компанії SV-Development, пише УНН.

За інформацією аналітики, на сьогодні середня вартість квадратного метра у новобудовах становить 968 дол., тоді як середня вартість на вторинному ринку становить 1 079 дол.

Найдорожчим житло залишається у трьох районах столиці: Печерський (1 385 дол. на первинному ринку проти 1 674 дол. на вторинному), Шевченківський (1 224 дол. на первинному ринку проти 1 378 дол. на вторинному), Оболонський (1 033 дол. на первинному ринку проти 1 180 дол. на вторинному).

Нагадаємо, експерти радять звертати увагу на житло у новобудовах, адже це гарантія енергоощадності, нових комунікацій та об лаштованої прибудинкової території. Водночас інвесторам слід звертати увагу на репутацію та надійність забудовника, а також використовувати програми лояльності, які ті пропонують.

Зокрема, найбільший столичний забудовник Холдингова компанія "Київміськбуд" пропонує і знижку до 20% при повній оплаті покупки, безвідсоткову розстрочку до введення будинку в експлуатацію, а також іпотеку.

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