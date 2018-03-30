Стоимость жилья на первичном рынке остается ниже, чем на вторичном

По информации аналитики, на сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 968 долл., Тогда как средняя стоимость на вторичном рынке составляет 1079 долл.

Самым дорогим жилье остается в трех районах столицы: Печерский (1385 долл. на первичном рынке против 1674 долл. на вторичном), Шевченковский (1224 долл. на первичном рынке против 1378 долл. на вторичном), Оболонский (1033 долл. на первичном рынке против 1180 долл. на вторичном).

Напомним, эксперты советуют обращать внимание на жилье в новостройках, ведь это гарантия энергосбережения, новых коммуникаций и оборудованной придомовой территории. В то же время инвесторам следует обращать внимание на репутацию и надежность застройщика, а также использовать программы лояльности, которые те предлагают.

В частности, крупнейший столичный застройщик Холдинговая компания "Киевгорстрой" предлагает и скидку до 20% при полной оплате покупки, беспроцентную рассрочку до ввода дома в эксплуатацию, а также ипотеку.