Вартість захоплених бойовиками українських підприємств дорівнює мільярдам доларів — Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що так зване керівництво ОРДЛО захопило українські підприємства, вартість яких сягає мільярдів доларів. Про це Глава держави сказав під час засідання РНБО, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
“Попередньо вартість відібраних активів дорівнюється мільярдам доларів. Частина власників, слід віддати їм належне, згорнула виробництво. А ті, хто його продовжує, звичайно ж, хай і не розраховують на реалізацію товарів як в Україні, так й будь-який країні світу”, — наголосив він.
За словами Президента, завдяки спільним зусиллям блокадників та терористів Україна втратила свої підприємства, і це створило абсолютно нову реальність.
“Місцеві ватажки терористів та Москва прийняли цей пас з боку низки українських політичних сил. Внаслідок таких синхронізованих дій ситуація на сході України істотно погіршилася — на жаль, для України, а не для її ворогів. Загострилася обстановка на фронті”, — підкреслив Глава держави.
Крім того, Росія визнала паспорти так званих республік.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко запропонував Раді національної безпеки і оборони ухвалити рішення про тимчасову повну зупинку транспортного сполучення з окупованою територією. За його словами, рішення діятиме, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва.