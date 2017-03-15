Стоимость захваченных боевиками украинских предприятий равна миллиардам долларов - Президент

"Предварительно стоимость отобранных активов равняется миллиардам долларов. Часть владельцев, следует отдать им должное, свернула производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров как в Украине, так и любой другой стране мира ", - подчеркнул он.

По словам Президента, благодаря совместным усилиям блокадников и террористов Украина потеряла свои предприятия, и это создало совершенно новую реальность.

"Местные вожди террористов и Москва приняли этот пас со стороны ряда украинских политических сил. Вследствие таких синхронизированных действий ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась - к сожалению, для Украины, а не для ее врагов. Обострилась обстановка на фронте ", - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Россия признала паспорта так называемых республик.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированной территорией . По его словам, решение будет действовать, пока оккупанты не вернут назад под юрисдикцию Украины украденные украинские производства.