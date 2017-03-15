Стоимость захваченных боевиками украинских предприятий равна миллиардам долларов - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемое руководство ОРДЛО захватило украинские предприятия, стоимость которых достигает миллиардов долларов. Об этом Глава государства сказал во время заседания СНБО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"Предварительно стоимость отобранных активов равняется миллиардам долларов. Часть владельцев, следует отдать им должное, свернула производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров как в Украине, так и любой другой стране мира ", - подчеркнул он.
По словам Президента, благодаря совместным усилиям блокадников и террористов Украина потеряла свои предприятия, и это создало совершенно новую реальность.
"Местные вожди террористов и Москва приняли этот пас со стороны ряда украинских политических сил. Вследствие таких синхронизированных действий ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась - к сожалению, для Украины, а не для ее врагов. Обострилась обстановка на фронте ", - подчеркнул Глава государства.
Кроме того, Россия признала паспорта так называемых республик.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированной территорией . По его словам, решение будет действовать, пока оккупанты не вернут назад под юрисдикцию Украины украденные украинские производства.