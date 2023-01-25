Вартість воєнних збитків інфраструктурі України становить близько 138 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Загальна сума збитків інфраструктурі України під час війни з росією, що триває, збільшилася майже до 138 мільярдів доларів, повідомила у середу перший заступник міністра закордонних справ, інформує УНН.
Цитата
"Станом на грудень пошкоджено чи зруйновано 149,3 тис. житлових будинків", - написала у Twitter перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джеппар із посиланням на дослідження Київської школи економіки.
Деталі
Вона додала, що росія позбавила житла "сотні тисяч українських сімей".
Дослідження показало, що житло та інфраструктура - 54 мільярди доларів і 35,6 мільярда доларів відповідно - становлять більшу частину загальної суми 137,8 мільярда доларів.
Додамо
Згідно з оновленою інформацією ООН цього тижня, оскільки війна в Україні триває вже 11 місяців, у країні зареєстровано щонайменше 18 483 жертв серед цивільного населення.
Серед них 7 068 загиблих та 11 415 поранених, у тому числі 838 дітей.