Стоимость военного ущерба инфраструктуре Украины составляет около 138 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Общая сумма ущерба инфраструктуре Украины во время продолжающейся войны с россией увеличилась почти до 138 миллиардов долларов, сообщила в среду первый заместитель министра иностранных дел, информирует УНН.
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"По состоянию на декабрь повреждено или разрушено 149,3 тыс. жилых домов", - написала в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джеппар со ссылкой на исследование Киевской школы экономики.
Детали
Она добавила, что россия лишила жилья "сотни тысяч украинских семей".
Исследование показало, что жилье и инфраструктура - 54 миллиарда долларов и 35,6 миллиарда долларов соответственно - составляют большую часть общей суммы 137,8 миллиарда долларов.
Добавим
Согласно обновленной информации ООН на этой неделе, поскольку война в Украине продолжается уже 11 месяцев, в стране зарегистрировано не менее 18 483 жертв среди гражданского населения.
Среди них 7 068 погибших и 11 415 раненых, в том числе 838 детей.