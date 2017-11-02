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Вартість угоди між Туреччиною і Росією по С-400 перевищує 2 млрд доларів

Вартість угоди між Туреччиною і Росією по С-400 перевищує 2 млрд доларів

Київ • УНН

 • 11771 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Сума контракту Росії з Туреччиною на поставку зенітних ракетних систем С-400 "Тріумф" перевищує 2 млрд дол. Про це повідомив ТАСС генеральний директор держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов, передає УНН.

"Вартість угоди по С-400 з Туреччиною становила понад 2 млрд дол.", - сказав він, не уточнивши інших деталей.

Як повідомляє видання, раніше помічник президента РФ з питань військово-технічного співробітництва Володимир Кожин в інтерв'ю ТАСС повідомив, що Росія і Туреччина підписали контракт на поставку С-400, і він готується до виконання. Пізніше він розповів, що Туреччина вже внесла завдаток за ці системи. У той же час заступник начальника Секретаріату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявляв, що поставки систем С-400 почнуться протягом двох років.

Зазначається, що С-400 "Тріумф" - зенітна ракетна система великої дальності, прийнята на озброєння в 2007 році. Вона призначена для знищення авіації, крилатих і балістичних ракет, у тому числі середнього радіусу дії, може застосовуватися проти наземних об'єктів. У квітні замглавкома ПКС Росії Віктор Гуменний повідомив, що на озброєння стали надходити ракети для С-400, здатні знищувати цілі у ближньому космосі.

Як повідомляв УНН, Туреччина підписала угоду з Росією про придбання систем протиракетної оборони С-400.

 

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