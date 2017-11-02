Стоимость сделки между Турцией и Россией по С-400 превышает 2 млрд долларов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5410 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66999 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134189 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108970 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111306 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109123 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101683 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102880 просмотра

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Стоимость сделки между Турцией и Россией по С-400 превышает 2 млрд долларов

Стоимость сделки между Турцией и Россией по С-400 превышает 2 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 11768 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сумма контракта России с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" превышает 2 млрд долл. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, передает УНН.

"Стоимость сделки по С-400 с Турцией составила более 2 млрд долл.", - сказал он, не уточнив других деталей.

Как сообщает издание, ранее помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, и он готовится к исполнению. Позднее он рассказал, что Турция уже внесла задаток за эти системы. В то же время замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 начнутся в течение двух лет.

Отмечается, что С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.

Как сообщал УНН, Турция подписала соглашение с Россией о приобретении систем противоракетной обороны С-400.

 

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