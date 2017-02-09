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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вартість пального за добу не змінилася - моніторинг АЗС

Київ • УНН

 • 9779 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 9 лютого, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,67 грн за літр, повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Вартість пального за добу не змінилася - моніторинг АЗС

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,67 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 27,71, а ДП - у середньому 23,58 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 23,71 грн за літр, А-95 — 24,86 грн за літр, А-95+ — 26,41 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 22,18 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 22,56 грн за літр, А-95 — 23,06, А-95+ — 23,58 грн за літр та ДП — 21,07 грн за літр.

Ціни на скраплений газ

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar середня вартість автомобільного газу становить 11,91 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,20 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,23 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину.

При цьому, за словами Л.Косянчука, оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини. Від росту вартості пального – виграє лише держава.

Також нагадаємо, експерти Інституту споживчих екпертиз виявили АЗС, де продають дизель з домішками води.

Йдеться, зокрема, про мережі ANP і AMIC.

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