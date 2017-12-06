Вартість палива на АЗС за добу не змінилася - моніторинг

Зокрема, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar становить 28,87 грн, А-95 + на зазначених АЗК коштує в середньому 31,07 грн, а дизпаливо - в середньому 27, 41 грн за літр.

У той же час середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амик, TNK-BP і KLO становить 27,71 грн за літр, А-95 - 28,54 грн за літр, А-95 + - 30,01 грн за літр. Середня вартість дизпалива становить 26,51 грн за літр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal середня вартість пального марки А-92 становить 26,34 грн за літр, А-95 - 26,84, А-95 + - 27,44 грн за літр і дизпаливо - 24,66 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:



на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel і Socar, середня вартість автомобільного газу становить 13,00 грн за літр;



на АЗС Амик, TNK-BP і KLO - 12,70 грн на літр;



на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal - 12,18 грн на літр.



Як повідомляв УНН, за словами експертів, оператори ринку пального не зацікавлені в зростанні цін.