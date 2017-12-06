Стоимость топлива на АЗС за сутки не изменилась - мониторинг

В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,87 грн, А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 31,07 грн, а дизтопливо - в среднем 27,41 грн за литр.

В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27,71 грн за литр, А-95 - 28,54 грн за литр, А-95+ - 30,01 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,51 грн за литр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,34 грн за литр, А-95 - 26,84, А-95+ - 27,44 грн за литр и дизтопливо - 24,66 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:



на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,00 грн за литр;



на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,70 грн на литр;



на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,18 грн на литр.



Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка горючего не заинтересованы в росте цен.