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Вартість нового житла зростає в середньому на 10% на рік - І.Кушнір

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Коливання валютного курсу, інфляційні процеси і загальний стан економіки призводять до того, що вартість житла в новобудовах зростає в середньому на 10% на рік. Про це в інтерв'ю виданню "Публічні люди" сказав президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, повідомляє УНН.

“Київміськбуд” — українська компанія, жодним чином не прив’язана до валютних кредитів. Але є матеріали, які завозяться з-за кордону, є інфляційна складова. І в кінцевому підсумку вартість квадратного метра зростає“, — зазначив І.Кушнір.

За його словами, вплив інфляційних складових помітно не відразу, на відміну від зростання цін на будівельні матеріали, що відбивається моментально.

“Ці стрибки відбуваються при коливаннях курсу долара через те, що 60% вартості квадратного метра припадають на будматеріали, які купуються за долари. Виходячи з цього формується ціна. На тлі інфляційних процесів і загального стану економіки вона підвищується на 10% на рік. Таким чином, основним фактором, що впливає на вартість житла, є курс долара”, — пояснив президент ПАТ “ХК “Київміськбуд”.

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