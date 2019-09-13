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Вартість гречки перевищить 30 грн за кілограм – економіст

Вартість гречки перевищить 30 грн за кілограм – економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Вартість 1 кг гречки в Україні доходитиме до 30-32 гривень. Такий прогноз надав виконавчий директор "Економічного дискусійного клуба" Олег Пендзин в коментарі кореспонденту УНН.

"Гречка зросте в ціні. 40 грн за кілограм не буде, але, я так думаю, 28-32 грн за кілограм в різних регіонах ми побачимо", - зазначив експерт.

Причиною подорожчання гречки Пендзин назвав значне скорочення – одразу на 60% - посівних площ під культурою через падіння цін на крупу в минулих роках.

При цьому економіст додав, що ціни на решту круп будуть стабільними, оскільки їх стримує рівень цін у найближчих сусідів, звідки Україна може імпортувати товар.

Нагадаємо, на думку експертів, в Україні вартість хліба буде зростати кожен місяць до кінця року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт прогнозує подальше подорожчання цукру

Українські Національні Новини

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