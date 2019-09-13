Стоимость гречки превысит 30 грн за килограмм - экономист
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Стоимость 1 кг гречки в Украине доходить до 30-32 гривен. Такой прогноз дал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии корреспонденту УНН.
"Гречка подорожает. 40 грн за килограмм не будет, но, я так думаю, 28-32 грн за килограмм в разных регионах мы увидим", - отметил эксперт.
Причиной подорожания гречки Пендзин назвал значительное сокращение - сразу на 60% - посевных площадей под культурой из-за падения цен на крупу в прошлых годах.
При этом экономист добавил, что цены на остальные крупы будут стабильными, поскольку их сдерживает уровень цен у ближайших соседей, откуда Украина может импортировать товар.
Напомним, по мнению экспертов, в Украине стоимость хлеба будет расти каждый месяц до конца года.
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