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Вартість газу для промисловості на травень буде нижчою майже на 3% - “Нафтогаз”

Вартість газу для промисловості на травень буде нижчою майже на 3% - “Нафтогаз”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. НАК “Нафтогаз України” оприлюднив ціни на природний газ для промислових споживачів на травень 2017 року, відповідно до якої за умови попередньої оплати вона становитиме 7 тис. 456,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ), що на 3% нижча від ціни палива у квітні, передає УНН з посиланням на дані НАК.

За інформацією “Нафтогазу”, промислові споживачі зможуть купувати газ у НАК за умови попередньої оплати обсягом від 50 тис. куб. м (за відсутності заборгованості) за ціною 7 тис. 456,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ), а за умови оплати протягом місяця — 8 тис. 282,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Нагадаємо, у квітні “Нафтогаз України” запропонував ціну на газ на рівні 7,675 тис. грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м (у березні — 8,553 тис. грн) за умови попередньої оплати промспоживачам, які збираються купувати газ обсягом понад 50 тис. куб. м. в місяць, та які не мають боргів перед компанією.

Так, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для промспоживачів на 10% з квітня.

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