Стоимость газа для промышленности на май будет ниже на 3% - "Нафтогаз"

По информации "Нафтогаза", промышленные потребители смогут покупать газ у НАК при условии предоплаты в размере от 50 тыс. куб. м (при отсутствии задолженности) по цене 7 тыс. 456,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), а при условии оплаты в течение месяца - 8 тыс. 282,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Напомним, в апреле "Нафтогаз Украины" предложил цену на газ на уровне 7,675 тыс. грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в марте - 8,553 тыс. грн) при условии предоплаты промпотребителям, которые собираются покупать газ объемом более 50 тыс. куб. м. в месяц, и которые не имеют долгов перед компанией.

Так, "Нафтогаз" снизил цену на газ для промпотребителей на 10% с апреля.