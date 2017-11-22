Вартість електроенергії може зрости наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2018 році тариф теплової генерації може зрости на 25%. Такі плани Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) викладені у матеріалах Комісії щодо перегляду оптової ціни електроенергії на 2018 рік, пише УНН.
Зокрема, відповідно до документу, ціну вугілля у тарифах планується збільшити з 66 дол. до 82,4 дол. за 1 тону або на 24,8%.
Крім того, регулятор планує збільшити на 28,5% до майже 19 дол. за тону й вартість фрахту (транспортування морем та перевалка у порту) вугілля з порту Роттердам до України.
Водночас, варто зазначити, що поставок вугілля в Україну з Роттердаму не було, а сукупні поставки морем складають менше 5% від загального споживання вугілля.
Таке підвищення дасть тепловій генерації додатково понад 475 млн дол. (більше 12,5 млрд грн).
Регулятор має розглянути це питання у ході запланованого на 23 листопада засідання.
Нагадаємо, з 9 листопада 2017 року НКРЕКП зменшила тариф на відпуск електроенергії НАЕК "Енергоатом" на 2,9% – до 46,61 коп. за кВт/год (без ПДВ).