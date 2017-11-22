Стоимость электроэнергии может возрасти в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 2018 году тариф тепловой генерации может вырасти на 25%. Такие планы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изложены в материалах Комиссии по пересмотру оптовой цены электроэнергии на 2018 год, пишет УНН.
В частности, согласно документу, цену угля в тарифах планируется увеличить с 66 долл. до 82,4 долл. за 1 тонну или на 24,8%.
Кроме того, регулятор планирует увеличить на 28,5% до почти 19 долл. за тонну и стоимость фрахта (транспортировки морем и перевалку в порту) угля из порта Роттердам в Украину.
В то же время, стоит отметить, что поставки угля в Украине из Роттердама не было, а совокупные поставки морем составляют менее 5% от общего потребления угля.
Такое повышение даст тепловой генерации дополнительно более 475 млн долл. (более 12,5 млрд грн).
Регулятор должен рассмотреть этот вопрос в ходе запланированного на 23 ноября заседание.
Напомним, с 9 ноября 2017 НКРЭКУ уменьшила тариф на отпуск электроэнергии НАЭК "Энергоатом" на 2,9% - до 46,61 коп. за кВт/ч (без НДС).