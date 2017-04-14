Вартість автогазу в середньому зросла на 4 коп. - моніторинг АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 14 квітня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,91 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,91 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 28,05, а ДП — в середньому 23,87 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 24,36 грн за літр, А-95 — 25,26 грн за літр, А-95+ — 26,76 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 22. 69 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 23,22 грн за літр, А-95 — 23,74, А-95+ — 24,61 грн за літр та ДП — 21,67 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 11,82 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,60 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,17 грн на літр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, ріст цін на автогаз відбувається через дефіцит ресурсу. І жодним чином цей процес не пов'язаний з тим, що КМДА розпочало активну боротьбу із нелегальними газовими модулями.
Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії WOG Сергія Корецького, боротьба мерії з "нелегалами" ринку скрапленого газу є дієвим кроком на підтримку добросовісної бізнесу.