Варшава назвала дату зустрічі Розенка з польським колегою

П.Глінський, відповідаючи на запитання про те, чи у зв’язку зі змінами до закону про ІНП, що запроваджують, зокрема, кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів", майбутні розмови з українцями на тему польських місць пам’яті в Україні залишаються актуальними, відповів: "Так, зустріч актуальна".

"16 лютого я маю намір зустрітися з віце-прем’єром України Павлом Розенком. Напевно це будуть перемовини, що можуть бути важчими у зв’язку з ухваленими змінами до закону. Хочу чітко сказати: історична правда – це те, від чого не втечемо", - заявив польський віце-прем’єр.

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Однак він додав, що залишається оптимістом, оскільки офіційна реакція української сторони була стримана. "Відомо, хто намагається нас поділити і кому важливо, аби ми не могли домовитися. Нехай не сподівається на це. Маємо з Україною спільні інтереси та цінності, що повторили у грудні наші президенти Петро Порошенко та Анджей Дуда. Ми підтримує європейські прагнення України і підтримуємо її у конфлікті з Росією. Вірю, що ми зможемо для нашого спільного добра розв’язати проблеми та розвивати наші взаємовідносини на правді та чутливості", - наголосив П.Глінський.

Нагадаємо, 6 лютого ввечері президент Польщі А.Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. Згідно з рішенням А.Дуди, зміни протягом тижня повинні надійти на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті в Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.