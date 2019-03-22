Варнаву внесли до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міністерство культури України на підставі звернення Служби безпеки України внесло в "чорний список" осіб, які становлять загрозу українській національній безпеці, російську ведучу Катерину Варнаву. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінкульту.
"Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до Закону "Про кінематографію", яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Варнава Катерина Володимирівна була внесена у список вчора", - повідомили у пре-службі.
Як повідомляв УНН, в Україну не пропустили російську відеоблогерку Анастасію Івлєєву через незаконне відвідування Криму.