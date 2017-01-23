Вантажоперевезення у 2016 році зросли на 3,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У 2016 році в порівнянні з 2015 роком вантажні перевезення зросли на 3,8% — до 624,5 млн тонн. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, згідно зі статистичними даними, вантажоперевезення автомобільним транспортом зросли на 12,7% — до 166,9 млн тонн, водним транспортом вантажоперевезення зросли на 3,5% — до 6,7 млн тонн, вантажоперевезення трубопровідним транспортом зросли на 9,8% — до 106,7 млн тонн авіаційним транспортом вантажоперевезення зросли на 7,4% — до 0,07 млн тонн.
Водночас, за вказаний період, вантажоперевезення залізничним транспортом скоротилися на 1,7% — до 344,1 млн тонн.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, вантажоперевезення контейнерними поїздами “Укрзалізниці” зросли у 2016 році на 34%.