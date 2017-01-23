Грузоперевозки в 2016 году выросли на 3,8%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В 2016 году по сравнению с 2015 годом грузовые перевозки выросли на 3,8% - до 624,5 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.
В частности, согласно статистическим данным, грузоперевозки автомобильным транспортом выросли на 12,7% - до 166,9 млн тонн, водным транспортом грузоперевозки выросли на 3,5% - до 6,7 млн тонн, грузоперевозки трубопроводным транспортом выросли на 9,8% - до 106,7 млн тонн авиационным транспортом грузоперевозки выросли на 7,4% - до 0,07 млн тонн.
В то же время, за указанный период, грузоперевозки железнодорожным транспортом сократились на 1,7% - до 344,1 млн тонн.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Как сообщал УНН, грузоперевозки контейнерными поездами "Укрзализныци" выросли в 2016 году на 34%.