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Вантажоперевезення контейнерними поїздами “Укрзалізниці” зросли у 2016 році на 34%

Київ • УНН

 • 8129 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У 2016 році в порівнянні з 2015 роком “Укрзалізниця” на 34 % збільшила обсяги перевезень вантажів контейнерними поїздами. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

За даними відомства, загалом у складі контейнерних поїздів перевезено 73702 20-футові контейнери, у 2015 році було перевезено 54830 таких контейнерів.

Зокрема, у 2016 році найбільше 29926 20-футових контейнерів перевезено поїздом Нікополь — Іллічівськ — Нікополь, що на 52% більше, ніж у 2015 році, та поїздом Словаччина (Кошице) — 12664 (більше на 55%).

Також на 58% збільшилися обсяги контейнерних перевезень у складі поїзда “Дніпровець” (Одеса — Дніпропетровськ — Ліски — Одеса), яким перевезено 5113 20-футових контейнерів. Окрім цього, на 7 % збільшено перевезення контейнерів поїздом Поділля" (Одеса — Хмельницький — Одеса) — перевезено 1676 20-футових контейнерів та на 31% — поїздом ZUBR — перевезено 1499 таких контейнерів. Маршрутом Нижньодніпровськ — Одеса/Чорноморська, який діє з грудня 2015 року перевезено 4158 20-футових контейнерів.

Окрім цього, 4354 20-футових контейнерів перевезено в складі поїзда комбінованого транспорту “Вікінг”, зокрема маршрутами “Хрещатик” (Одеса — Київ-Ліски — Одеса) — 3070, Румунія — Тольятті — Румунія — 6182.

У відомстві зазначили, що наразі територією України курсує 11 контейнерних поїздів. Перевезення контейнерів у складі контейнерних поїздів становлять 31% від загального обсягу перевезених контейнерів територією України.

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