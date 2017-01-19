Грузоперевозки контейнерными поездами "Укрзализныци" выросли в 2016 году на 34%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В 2016 году по сравнению с 2015 годом "Укрзализныця" на 34% увеличила объемы перевозок грузов контейнерными поездами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
По данным ведомства, всего в составе контейнерных поездов перевезено 73702 20-футовых контейнера, в 2015 году было перевезено 54830 таких контейнеров.
В частности, в 2016 году всего 29926 20-футовых контейнеров перевезено поездом Никополь - Ильичевск - Никополь, что на 52% больше, чем в 2015 году, и поездом Словакия (Кошице) - 12664 (больше на 55%).
Также на 58% увеличились объемы контейнерных перевозок в составе поезда "Днепровец" (Одесса - Днепропетровск - Лиски - Одесса), которым перевезено 5113 20-футовых контейнеров. Кроме этого, на 7% увеличены перевозки контейнеров поездом Подолье" (Одесса - Хмельницкий - Одесса) - перевезено 1676 20-футовых контейнеров и на 31% - поездом ZUBR - перевезено 1499 таких контейнеров. По маршруту Нижнеднепровск - Одесса/Черноморская, который действует с декабря 2015 года перевезено 4158 20-футовых контейнеров.
Кроме этого, 4354 20-футовых контейнеров перевезено в составе поезда комбинированного транспорта "Викинг", в частности по маршрутам "Хрещатик" (Одесса - Киев-Лиски - Одесса) - 3070, Румыния - Тольятти - Румыния - 6182.
В ведомстве отметили, что в настоящее время по территории Украины курсирует 11 контейнерных поездов. Перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составляет 31% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины.