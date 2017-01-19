Грузоперевозки контейнерными поездами "Укрзализныци" выросли в 2016 году на 34%

ukru
19:49 • 46773 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 109422 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110283 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108140 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134106 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112815 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120120 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130158 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140259 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144578 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 33427 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107767 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107413 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 54347 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 98834 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 46773 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 109425 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 98834 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107413 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134106 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136954 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145149 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150075 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148585 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151980 просмотра
Актуальное
Грузоперевозки контейнерными поездами "Укрзализныци" выросли в 2016 году на 34%

Грузоперевозки контейнерными поездами "Укрзализныци" выросли в 2016 году на 34%

Киев • УНН

 • 8129 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В 2016 году по сравнению с 2015 годом "Укрзализныця" на 34% увеличила объемы перевозок грузов контейнерными поездами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По данным ведомства, всего в составе контейнерных поездов перевезено 73702 20-футовых контейнера, в 2015 году было перевезено 54830 таких контейнеров.

В частности, в 2016 году всего 29926 20-футовых контейнеров перевезено поездом Никополь - Ильичевск - Никополь, что на 52% больше, чем в 2015 году, и поездом Словакия (Кошице) - 12664 (больше на 55%).

Также на 58% увеличились объемы контейнерных перевозок в составе поезда "Днепровец" (Одесса - Днепропетровск - Лиски - Одесса), которым перевезено 5113 20-футовых контейнеров. Кроме этого, на 7% увеличены перевозки контейнеров поездом Подолье" (Одесса - Хмельницкий - Одесса) - перевезено 1676 20-футовых контейнеров и на 31% - поездом ZUBR - перевезено 1499 таких контейнеров. По маршруту Нижнеднепровск - Одесса/Черноморская, который действует с декабря 2015 года перевезено 4158 20-футовых контейнеров.

Кроме этого, 4354 20-футовых контейнеров перевезено в составе поезда комбинированного транспорта "Викинг", в частности по маршрутам "Хрещатик" (Одесса - Киев-Лиски - Одесса) - 3070, Румыния - Тольятти - Румыния - 6182.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по территории Украины курсирует 11 контейнерных поездов. Перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составляет 31% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы