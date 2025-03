Вантажний корабель Cygnus відстикувався від МКС

"Роботизована рука Space_Station випустила вантажний корабель Cygnus в 8:11 ранку за східним часом.

Cygnus провів 22 дня, прикріплений до станції після доставки предметів постачання і науки екіпажу на борту," - повідомили в NASA.

#ICYMI , the @Space_Station 's # Canadarm2 robotic arm released @OrbitalATK ' s #Cygnus cargo vehicle at 8:11 am ET. Cygnus spent 22 days attached to the station after delivering supplies & science to the crew onboard. Details: https://t.co/wd8MSSrVYD pic.twitter.com/js6KtR56SW

- NASA (@NASA) 6 грудня 2017 р.