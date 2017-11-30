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Вантажівку з волоськими горіхами на 40 тисяч євро затримали на Закарпатті

Вантажівку з волоськими горіхами на 40 тисяч євро затримали на Закарпатті

Київ • УНН

 • 17214 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Закарпатські митники затримали вантажівку з волоськими горіхами на 40 тисяч євро. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає УНН.

Закарпатська митниця отримала інформацію від правоохоронців щодо можливого здійснення одним із українських об’єктів зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства під час експорту волоських горіхів загальною вагою більше 21 тис. кг та вартістю близько 40 тис. євро за допомогою підробних документів.

Зазначається, що 28-29 листопада під час митного огляду вантажівки, яка перевозила цей вантаж на адресу хорватського підприємства, виявили рахунок, згідно з яким продавцем вказаного товару є іноземне “офшорне” підприємство, покупцем — також іноземне, а вартість товару вказана більшою в три рази, ніж зазначена в документах, поданих до митного контролю та оформлення органу доходів і зборів України.

Окрім того, митниця отримала від правоохоронців матеріали, які свідчать про те, що до митного оформлення товару на внутрішній митниці подавались підроблені документи, а саме: угоди про реалізацію товарів та акти закупок.

Зараз проводиться документування правопорушення та вирішується питання про складання протоколу про порушення митних правил та тимчасового затримання товару.

Як повідомляв УНН, українців затримали в РФ за контрабанду сала і горіхів.

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