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Грузовик с грецкими орехами на 40 тысяч евро задержали на Закарпатье

Грузовик с грецкими орехами на 40 тысяч евро задержали на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 17214 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Закарпатские таможенники задержали грузовик с грецкими орехами на 40 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины, передает УНН.

Закарпатская таможня получила информацию от правоохранителей о возможном совершении одним из украинских объектов внешнеэкономической деятельности нарушений законодательства при экспорте грецких орехов общим весом более 21 тыс. кг и стоимостью около 40 тыс. евро с помощью поддельных документов.

Отмечается, что 28-29 ноября во время таможенного досмотра грузовика, перевозившего этот груз в адрес хорватского предприятия, обнаружили счет, согласно которому продавцом указанного товара является иностранное "оффшорное" предприятие, покупателем - также иностранное, а стоимость товара указана больше в три раза, чем в документах, поданных для таможенного контроля и оформления органа доходов и сборов Украины.

Кроме того, таможня получила от правоохранителей материалы, свидетельствующие о том, что на таможенное оформление товара на внутренней таможне подавались поддельные документы, а именно: соглашения о реализации товаров и акты закупок.

Сейчас проводится документирование правонарушения и решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил и временного задержания товара.

Как сообщал УНН, украинцев задержали в РФ за контрабанду сала и орехов.

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