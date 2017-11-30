Грузовик с грецкими орехами на 40 тысяч евро задержали на Закарпатье

Закарпатская таможня получила информацию от правоохранителей о возможном совершении одним из украинских объектов внешнеэкономической деятельности нарушений законодательства при экспорте грецких орехов общим весом более 21 тыс. кг и стоимостью около 40 тыс. евро с помощью поддельных документов.

Отмечается, что 28-29 ноября во время таможенного досмотра грузовика, перевозившего этот груз в адрес хорватского предприятия, обнаружили счет, согласно которому продавцом указанного товара является иностранное "оффшорное" предприятие, покупателем - также иностранное, а стоимость товара указана больше в три раза, чем в документах, поданных для таможенного контроля и оформления органа доходов и сборов Украины.

Кроме того, таможня получила от правоохранителей материалы, свидетельствующие о том, что на таможенное оформление товара на внутренней таможне подавались поддельные документы, а именно: соглашения о реализации товаров и акты закупок.

Сейчас проводится документирование правонарушения и решается вопрос о составлении протокола о нарушении таможенных правил и временного задержания товара.

Как сообщал УНН, украинцев задержали в РФ за контрабанду сала и орехов.