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Вантажівкам на два місяці перекриють проїзд через греблю ДніпроГЕС

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Запоріжжі на два місяці перекриють рух вантажівок через греблю ДніпроГЕС. Причина - ремонт дорожнього покриття. Про це  повідомили УНН у пресслужбі ПрАТ "Укргідроенерго".

У пресслужбі відзначили, що задля завершення ремонтних робіт на греблі ДніпроГЕСу до 15 жовтня 2019 року організовується проведення робіт із заміни асфальтобетонного покриття автопереїзду.

“У зв’язку з цим, з 12.08.2019 року по 15.10.2019 року буде заборонено рух вантажного та негабаритного транспорту через греблю ДніпроГЕСу. Відповідні дорожні знаки та інформаційні щити будуть розташовані в м. Запоріжжя до початку ремонтних робіт”, йдеться у повідомленні.

За інформацією Укргідроенерго, відповідно до проекту робіт та погодженої з Управлінням патрульної поліції в області та Запорізькою міською радою планом-схемою передбачено цілодобове проведення робіт в умовах безперервного руху транспорту з частковим обмеженням руху на ділянці ремонтних робіт. У “пікові” години проведення робіт буде зупинятись.

Водіїв закликали поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та, за можливості, враховувати дану інформацію під час планування маршрутів руху.

Нагадаємо, Зеленський доручив до 15 жовтня завершити ремонт на мосту через греблю Дніпровської ГЕС.

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