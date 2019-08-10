Грузовикам на два месяца перекроют проезд через плотину ДнепроГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Запорожье на два месяца перекроют движение грузовиков через плотину ДнепроГЭС. Причина - ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЧАО "Укргидроэнерго".
В пресс-службе отметили, что для завершения ремонтных работ на плотине ДнепроГЭСа к 15 октября 2019 года организуется проведение работ по замене асфальтобетонного покрытия автопереезда.
"В связи с этим, с 12.08.2019 года по 15.10.2019 года будет запрещено движение грузового и негабаритного транспорта через плотину ДнепроГЭСа. Соответствующие дорожные знаки и информационные щиты будут расположены в г. Запорожье до начала ремонтных работ", - говорится в сообщении.
По информации Укргидроэнерго, согласно проекту работ и согласованной с Управлением патрульной полиции в области и Запорожским городским советом планом-схемой предусмотрено круглосуточное проведение работ в условиях непрерывного движения транспорта с частичным ограничением движения на участке ремонтных работ. В "пиковые" часы проведения работ будет останавливаться.
Водителей призвали отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.
Напомним, Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт на мосту через плотину Днепровской ГЭС.