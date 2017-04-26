Вантажівка з хімрідиною перекинулася в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні, 26 квітня, у Дніпрі на перехресті вулиць Павлова та Івана Езау (колишня Булигіна) перекинулася вантажівка, яка перевозила хімічну рідину, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Дніпропетровській області.
Зазначають, що ДТП сталася приблизно о 19:00. За попередньою інформацією, вантажний автомобіль рухався з боку Набережної Заводської, під час повороту не впорався з керуванням і перекинувся.
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“У кузові вантажівки перебувала рідина в закритих відрах, яка під час аварії розлилася. За словами рятувальників, які приїхали на місце, дана рідина — “рідкий тефлон,” — йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, вона не представляє ніякої загрози.
На місці ДТП працювала швидка допомога та патрульна поліція.
Наразі обставини аварії з’ясовуються.