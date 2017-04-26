Грузовик с химжидкостью перевернулась в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня, 26 апреля, в Днепре на перекрестке улиц Павлова и Ивана Эзау (бывшая Булыгина) перевернулся грузовик, перевозивший химическую жидкость, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС в Днепропетровской области.
Отмечают, что ДТП произошло примерно в 19:00. По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны Набережной Заводской, при повороте не справился с управлением и перевернулся.
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"В кузове грузовика находилась жидкость в закрытых ведрах, которая во время аварии разлилась. По словам спасателей, прибывшие на место, данная жидкость - "жидкий тефлон", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, она не представляет никакой угрозы.
На месте ДТП работала скорая помощь и патрульная полиция.
Обстоятельства аварии выясняются.