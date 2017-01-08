Вантажівка в'їхала у групу солдатів в Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Вантажівка наїхала на групу солдатів на тротуарі у місці для прогулянок, внаслідок чого троє осіб загинуло і щонайменше 15 отримало травми, передає УНН з посилання на The Guardian.
Представник поліції Луба Самрі повідомив, що вантажівка відхилилася від курсу і в'їхала у солдатів, які щойно вийшли з автобуса.
“Це теракт, таранна атака”, — повідомив представник місцевої поліції під час радіоефіру.
Зазначається, що водій автомобіля був застрелений під час нападу.