Вантажівка в'їхала у групу солдатів в Єрусалимі

Представник поліції Луба Самрі повідомив, що вантажівка відхилилася від курсу і в'їхала у солдатів, які щойно вийшли з автобуса.

“Це теракт, таранна атака”, — повідомив представник місцевої поліції під час радіоефіру.

Зазначається, що водій автомобіля був застрелений під час нападу.