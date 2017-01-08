Грузовик въехал в группу солдат в Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Грузовик наехал на группу солдат на тротуаре в месте для прогулок, в результате чего три человека погибли и не менее 15 получили травмы, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Представитель полиции Луба Самри сообщил, что грузовик отклонилась от курса и въехала в солдат, которые только что вышли из автобуса.
"Это теракт, таранная атака", - сообщил представитель местной полиции во время радиоэфира.
Отмечается, что водитель автомобиля был застрелен во время нападения.