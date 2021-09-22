Вантажівка врізалася у монумент на в'їзді в Маріуполь і загорілася, водій помер на місці

Деталі

Смертельна автопригода сталася сьогодні близько 5:30 на автодорозі H-20. Водій автомобіля Scania, завантаженого шлаком, рухався з боку Волновахи до Маріуполя.

"30-річний чоловік не впорався з керуванням транспортним засобом, з’їхав з дороги та врізався у монумент. Від удару авто загорілося. Водій, мешканець села Малоянісоль Нікольського району, загинув", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-серпні в Україні сталося 120 209 ДТП, що на 17,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 15 613 ДТП — з травмованими (-4,4%), у яких загинуло 1914 людей (-9,1%) та 19 309 людей отримали травми (-5,3%).