Грузовик врезался в монумент на въезде в Мариуполь и загорелся, водитель скончался на месте
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Грузовой автомобиль врезался в стелу Сталеваров на въезде в Мариуполь и загорелся от удара. Водитель от полученных травм скончался на месте. Полицейские выясняют причины аварии, сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Донецкой области.
Детали
Смертельное автопроисшествие произошло сегодня около 5:30 на автодороге H-20. Водитель автомобиля Scania, загруженного шлаком, двигался со стороны Волновахи до Мариуполя.
"30-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством, съехал с дороги и врезался в монумент. От удара авто загорелось. Водитель, житель села Малоянисоль Никольского района, погиб", - рассказали правоохранители.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).