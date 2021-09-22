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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 30638 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123373 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120214 просмотра

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Грузовик врезался в монумент на въезде в Мариуполь и загорелся, водитель скончался на месте

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Грузовой автомобиль врезался в стелу Сталеваров на въезде в Мариуполь и загорелся от удара. Водитель от полученных травм скончался на месте. Полицейские выясняют причины аварии, сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Детали

Смертельное автопроисшествие произошло сегодня около 5:30 на автодороге H-20. Водитель автомобиля Scania, загруженного шлаком, двигался со стороны Волновахи до Мариуполя.

"30-летний мужчина не справился с управлением транспортным средством, съехал с дороги и врезался в монумент. От удара авто загорелось. Водитель, житель села Малоянисоль Никольского района, погиб", - рассказали правоохранители.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).

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