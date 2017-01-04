Вантажівка влетіла в поліцейську машину на Рівненщині

Водій вантажного автомобіля Scania не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення із мікроавтобусом і протаранив службовий ВАЗ поліції. Авто стояло на проїзній частині із увімкненими проблисковими маячками синього та червоного кольорів.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.