Вантажівка влетіла в поліцейську машину на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 4 січня. УНН. У службовий автомобіль поліції врізалася вантажівка поблизу села Рокитне Костопільського району. Аварія трапилася під час оформлення ДТП, повідомив УНН відділ комунікації поліції Рівненської області.
Водій вантажного автомобіля Scania не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення із мікроавтобусом і протаранив службовий ВАЗ поліції. Авто стояло на проїзній частині із увімкненими проблисковими маячками синього та червоного кольорів.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.