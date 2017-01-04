Грузовик влетел в полицейскую машину в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 4 января. УНН. В служебный автомобиль полиции врезался грузовик вблизи села Ракитное Костопольского рйону. Авария произошла во время оформления ДТП, сообщил УНН отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Водитель грузового автомобиля Scania не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с микроавтобусом и протаранил служебный ВАЗ полиции. Авто стояло на проезжей части с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.