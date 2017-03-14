Вантажівка горіла на трасі Одеса-Київ

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ОДЕСА-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні о 12:31 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у Любашівському районі Одещини на автошляху Київ-Одеса 315 км виникло загорання вантажного автомобіля “DAF 95”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

До місця виклику прибули рятувальники, які ліквідували загорання на площі 4 м.кв. Вогнем знищено кабіну автомобіля, документи на автомобіль та особисті документи водія та пошкоджено причеп автомобіля.

Ймовірна причина пожежі — замкнення електропроводки у моторному відсіку. Загиблих та постраждалих - немає.

Нагадаємо, 14 березня вантажівка протаранила рейсовий автобус у Житомирі, в наслідок чого загинула людина.

 

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