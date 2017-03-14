Вантажівка горіла на трасі Одеса-Київ
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні о 12:31 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у Любашівському районі Одещини на автошляху Київ-Одеса 315 км виникло загорання вантажного автомобіля “DAF 95”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
До місця виклику прибули рятувальники, які ліквідували загорання на площі 4 м.кв. Вогнем знищено кабіну автомобіля, документи на автомобіль та особисті документи водія та пошкоджено причеп автомобіля.
Ймовірна причина пожежі — замкнення електропроводки у моторному відсіку. Загиблих та постраждалих - немає.
Нагадаємо, 14 березня вантажівка протаранила рейсовий автобус у Житомирі, в наслідок чого загинула людина.