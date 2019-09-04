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Вандали пофарбували у рожевий колір фонтан "Самсон" на столичному Подолі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні вночі трьох молодиків затримали за пофарбування у рожевий колір фонтану "Самсон" на Контрактовій площі у столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Так, сьогодні, 4 вересня, близько першої години ночі поліцейські отримали повідомлення про те, що на Контрактовій площі невідомі розмальовують історичну пам’ятку архітектури.

Прибувши на адресу, правоохоронці побачили невідомих, які почали тікати. Одному з них, як повідомили в поліції, втекти не вдалося – його затримали. Він мав при собі ємність із речовиною, схожою на фарбу, та пензлики. Згодом юнак повідомив правоохоронцям імена своїх товаришів.

Слідчі кваліфікували цю подію як пошкодження об'єкта культурної спадщини, тому що скульптура-фонтан "Самсон" офіційно внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією місцевого значення.

Як повідомили у відомстві, трьох зловмисників віком від 21 до 27 років затримали у порядку ст. 208 КПК України.

"Під час проведення першочергових слідчих дій ми встановили, що до цього злочину фігуранти готувалися заздалегідь. У своїх переписках зловмисники обговорювали план дій, а також консультувалися зі знайомими, як можна уникнути покарання за скоєне. Один із варіантів – назвати свої дії встановленням "арт-об’єкта". Однак наголошую, що пофарбований ними фонтан є об’єктом культурної спадщини, і без дозволу відповідних органів будь-які зміни зовнішнього вигляду скульптури заборонені, і караються згідно із чинним законодавством", - прокоментував начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) КК України.

Фігурантам загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Житомирській області вандали облили фарбою пам'ятник захисникам України.

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