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Вандалы покрасили в розовый цвет фонтан "Самсон" на столичном Подоле

Вандалы покрасили в розовый цвет фонтан "Самсон" на столичном Подоле

Киев  •  УНН

 • 18327 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня ночью трех молодых людей задержали за покраску в розовый цвет фонтана "Самсон" на Контрактовой площади в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Так, сегодня, 4 сентября, около часа ночи полицейские получили сообщение о том, что на Контрактовой площади неизвестные разрисовывают исторический памятник архитектуры.

Прибыв по адресу, правоохранители увидели неизвестных, которые начали убегать. Одному из них, как сообщили в полиции, сбежать не удалось - его задержали. Он имел при себе емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил правоохранителям имена своих товарищей.

Следователи квалифицировали это событие как повреждения объекта культурного наследия, так как скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.

Как сообщили в ведомстве, трех злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Во время проведения первоочередных следственных действий мы установили, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своих переписки злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов - назвать свои действия установкой "арт объекта". Однако подчеркиваю, что окрашенный ними фонтан является объектом культурного наследия, и без разрешения соответствующих органов любые изменения внешнего вида скульптуры запрещены, и наказываются в соответствии с действующим законодательством", - прокомментировал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УК Украины.

Фигурантам грозит до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Житомирской области вандалы облили краской памятник защитникам Украины.

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