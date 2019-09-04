Вандалы покрасили в розовый цвет фонтан "Самсон" на столичном Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня ночью трех молодых людей задержали за покраску в розовый цвет фонтана "Самсон" на Контрактовой площади в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Так, сегодня, 4 сентября, около часа ночи полицейские получили сообщение о том, что на Контрактовой площади неизвестные разрисовывают исторический памятник архитектуры.
Прибыв по адресу, правоохранители увидели неизвестных, которые начали убегать. Одному из них, как сообщили в полиции, сбежать не удалось - его задержали. Он имел при себе емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил правоохранителям имена своих товарищей.
Следователи квалифицировали это событие как повреждения объекта культурного наследия, так как скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения.
Как сообщили в ведомстве, трех злоумышленников в возрасте от 21 до 27 лет задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
"Во время проведения первоочередных следственных действий мы установили, что к этому преступлению фигуранты готовились заранее. В своих переписки злоумышленники обсуждали план действий, а также консультировались со знакомыми, как можно избежать наказания за содеянное. Один из вариантов - назвать свои действия установкой "арт объекта". Однако подчеркиваю, что окрашенный ними фонтан является объектом культурного наследия, и без разрешения соответствующих органов любые изменения внешнего вида скульптуры запрещены, и наказываются в соответствии с действующим законодательством", - прокомментировал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УК Украины.
Фигурантам грозит до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Житомирской области вандалы облили краской памятник защитникам Украины.