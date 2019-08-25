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На Житомирщині вандали облили фарбою пам'ятник захисникам України

На Житомирщині вандали облили фарбою пам'ятник захисникам України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У селищі Озерне під Житомиром невідомі облили червоною фарбою пам’ятник захисникам України. Про це на своїй сторінці у Facebook начальник управління культури та туризму Житомирської ОДА Тетяна Парфентієва.

“Вчора священою водою, сьогодні червоною фарбою, ставлення окремих ” патріотів" до військових у військовому містечку Озерне. Боротьба триває!“, — написала Парфентієва.

Слід додати, що меморіал учасникам АТО/ООС “Героям — захисникам України” був відкритий 23 серпня 2019 року.

Нагадаємо, нещодавно у Київському районі Харкова вандали облили пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА, червоною фарбою.

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