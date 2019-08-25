На Житомирщині вандали облили фарбою пам'ятник захисникам України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У селищі Озерне під Житомиром невідомі облили червоною фарбою пам’ятник захисникам України. Про це на своїй сторінці у Facebook начальник управління культури та туризму Житомирської ОДА Тетяна Парфентієва.
“Вчора священою водою, сьогодні червоною фарбою, ставлення окремих ” патріотів" до військових у військовому містечку Озерне. Боротьба триває!“, — написала Парфентієва.
Слід додати, що меморіал учасникам АТО/ООС “Героям — захисникам України” був відкритий 23 серпня 2019 року.
Нагадаємо, нещодавно у Київському районі Харкова вандали облили пам’ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА, червоною фарбою.