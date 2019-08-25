В Житомирской области вандалы облили краской памятник защитникам Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В поселке Озерное под Житомиром неизвестные облили красной краской памятник защитникам Украины. Об этом на своей странице в Facebook начальник управления культуры и туризма Житомирской ОГА Татьяна Парфентиева.
"Вчера священной водой, сегодня красной краской, отношение отдельных "патриотов" к военным в военном городке Озерное. Борьба продолжается!", - написала Парфентиева.
Следует добавить, что мемориал участникам АТО/ООС "Героям - защитникам Украины" был открыт 23 августа 2019 года.
Напомним, недавно в Киевском районе Харькова вандалы облили памятный знак, установленный в честь погибших воинов УПА, красной краской.