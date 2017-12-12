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Вандал на Миколаївщині вчинив наругу над 19 могилами

Вандал на Миколаївщині вчинив наругу над 19 могилами

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Первомайською місцевою прокуратурою на Миколаївщині затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Первомайська, який упродовж жовтня-листопада поточного року вчиняв наруги над могилами на міському кладовищі, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.

Вказано, що такі дії викликали соціальне обурення родичів померлих, які прийшовши на кладовище прибрати могили рідних, були шоковані побаченим. Місцеві жителі звернулись до місцевого відділу поліції з відповідними заявами про скоєне.

Поліція встановила особу та затримала зловмисника.

"Ним виявився безробітний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Під час досудового розслідування з’ясувалося, що він причетний до крадіжок огорож, секцій з дев’ятнадцяти могил. Свої дії затриманий пояснив браком коштів", - йдеться у повідомленні.

Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.297 КК України, тобто наруга над могилою, вчинене з корисливих мотивів.

Злодію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 7 років.

Нагадаємо, на Одещині вандали спаплюжили пам’ятник болгарським ополченцям.

 

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