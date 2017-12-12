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Вандал в Николаевской области надругался над 19 могилами

Вандал в Николаевской области надругался над 19 могилами

Киев  •  УНН

 • 9384 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Первомайской местной прокуратурой в Николаевской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Первомайска, который на протяжении октября-ноября текущего года совершал надругательства над могилами на городском кладбище, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Указано, что такие действия вызвали социальное возмущение родственников умерших, которые придя на кладбище убрать могилы родных, были шокированы увиденным. Местные жители обратились в местный отдел полиции с соответствующими заявлениями о содеянном.

Полиция установила личность и задержала злоумышленника.

"Им оказался безработный местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Во время досудебного расследования выяснилось, что он причастен к воровству ограждений, секций с девятнадцати могил. Свои действия задержанный объяснил нехваткой средств", - говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч.3 ст.297 УК Украины, что есть надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений.

Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, в Одесской области вандалы осквернили памятник болгарским ополченцам.

 

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