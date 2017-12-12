Вандал в Николаевской области надругался над 19 могилами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Первомайской местной прокуратурой в Николаевской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Первомайска, который на протяжении октября-ноября текущего года совершал надругательства над могилами на городском кладбище, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
Указано, что такие действия вызвали социальное возмущение родственников умерших, которые придя на кладбище убрать могилы родных, были шокированы увиденным. Местные жители обратились в местный отдел полиции с соответствующими заявлениями о содеянном.
Полиция установила личность и задержала злоумышленника.
"Им оказался безработный местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Во время досудебного расследования выяснилось, что он причастен к воровству ограждений, секций с девятнадцати могил. Свои действия задержанный объяснил нехваткой средств", - говорится в сообщении.
Его действия квалифицированы по ч.3 ст.297 УК Украины, что есть надругательство над могилой, совершенное из корыстных побуждений.
Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.
Напомним, в Одесской области вандалы осквернили памятник болгарским ополченцам.