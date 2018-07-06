Валуєв про поєдинок Усик – Гассієв: це буде бій року

“Подивіться, як продаються квитки, і ви зрозумієте, як цього бою чекають. Я вважаю, що це буде бій року. Про фаворита не став би говорити. Тут все буде залежати від того, хто зуміє нав’язати свій стиль бою. Багато чого буде залежати і від витривалості суперників. Швидше за все, Мурат буде діяти в атакуючому стилі, Усик ж буде вести позиційно боротьбу з можливістю контратаки. Думаю, що розв’язка бою трапиться в другій половині. Імовірність того, що бій триватиме всю дистанцію, — відсотків 35”, — вважає Валуєв.

Відзначимо, що Валуєв закінчив кар’єру в 2009 році поразкою та втратою титулу чемпіона WBA у поєдинку із Девідом Хейем.

Як повідомлялося раніше, Гассієв називав Усика найбільш небезпечним суперником в кар’єрі.