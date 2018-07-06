Валуев о поединке Усик - Гассиев: это будет бой года

“Посмотрите, как продаются билеты, и вы поймете, как этого боя ждут. Я считаю, что это будет бой года. О фаворите не стал бы говорить. Здесь все будет зависеть от того, кто сумеет навязать свой стиль боя. Многое будет зависеть и от выносливости соперников. Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же будет вести позиционно борьбу с возможностью контратаки. Думаю, что развязка боя случится во второй половине. Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию, — процентов 35”, — считает Валуев.

Отметим, что Валуев закончил карьеру в 2009 году поражением и потерей титула чемпиона WBA в поединке с Дэвидом Хэйем.

Как сообщалось ранее, Гассиев называл Усика наиболее опасным соперником в карьере.