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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 65473 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108185 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129358 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136525 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172459 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154311 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141813 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Валуев о поединке Усик - Гассиев: это будет бой года

Валуев о поединке Усик - Гассиев: это будет бой года

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев прокомментировал бой и дал прогноз в противостоянии за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерацию бокса России.

“Посмотрите, как продаются билеты, и вы поймете, как этого боя ждут. Я считаю, что это будет бой года. О фаворите не стал бы говорить. Здесь все будет зависеть от того, кто сумеет навязать свой стиль боя. Многое будет зависеть и от выносливости соперников. Скорее всего, Мурат будет действовать в атакующем стиле, Усик же будет вести позиционно борьбу с возможностью контратаки. Думаю, что развязка боя случится во второй половине. Вероятность того, что бой продлится всю дистанцию, — процентов 35”, — считает Валуев.

Отметим, что Валуев закончил карьеру в 2009 году поражением и потерей титула чемпиона WBA в поединке с Дэвидом Хэйем.

Как сообщалось ранее, Гассиев называл Усика наиболее опасным соперником в карьере.

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