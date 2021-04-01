Вакцин і грошей вистачить, щоб щепити від COVID-19 більшість населення до кінця року - Степанов

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“Я переконаний, що нам вдасться зробити доступ до вакцини до кінця цього року більшості населення країни. Ми говоримо про контракти, які найближчими днями заключимо й оголосимо про них, ми говоримо про різних виробників — це не одна чи дві вакцини, це різні виробники. Треба перекривати максимально різними виробниками”, — наголосив Степанов.

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З приводу фінансування, очільник МОЗ розповів, що гроші будуть знайдені в повному необхідному обсязі, щоб забезпечити населення вакцинами від COVID-19.

“Те, що стосується грошей — у нас 3,9 млрд є, у нас є чітке розуміння від Мінфіну, що у будь-якому випадку гроші будуть знайдені в тому обсязі, в якому вони потрібні”, — підкреслив він.

Вакцинація в Україні

За минулу добу 17 170 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 163 мобільними бригадами з імунізації та 793 пунктами щеплення. Загалом 248 736 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 248 734 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 особи. Станом на 31 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 387 611 людей.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.